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Anneler Günü hakkında daha önce duymadığınız 8 şaşırtıcı gerçek!

Annelik antik dönemlerden beri kutsal kabul edilir. Anneler Günü, Batı ülkelerinde 1914 yılından beri resmi olarak kutlanıyor. Türkiye'de ise ilk resmi Anneler Günü 9 Mayıs 1914 yılında kutlandı. Anneler Günü yaklaşırken bu güne dair daha önce duymadığınız ilginç bilgileri sizler için derledik...

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  • Anneler Günü hakkında daha önce duymadığınız 8 şaşırtıcı gerçek! İlk Anneler Günü...

    ANNELER GÜNÜ'NÜ İLK KEZ ÜNLÜ ŞAİR JULİA WARD HOWE ÖNERDİ

    1870 yılında Anneler Günü'nün kutlanmasını öneren ilk kişi "Cumhuriyet Savaş İlahisi"nin yazarı Julia Ward Howe oldu. Howe bu sırada Boston'da yıllık etkinlikler düzenledi ve "Anneler Günü Bildirisi" adında bir duyuru yayınladı. Ancak çabalarına rağmen o zamanlar "Anneler Günü" resmiyet kazanamadı.

     
  • Anneler Günü hakkında daha önce duymadığınız 8 şaşırtıcı gerçek! İlk Anneler Günü...

    ANNELER GÜNÜ'NÜN İLK KURUCUSU ANNA JARVİS TİCARİLEŞTİRİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

    Julia Ward Howe'un çabaları sonuç göstermedi. Resmi olarak annelere ilk kez bir gün kazandıran Anna Jarvis oldu.  Onun çabaları ile 1914 yılında Anneler Günü, Batı Virginia'daki yoksul anneler için bir ilk kez bir tatil olarak kutlandı. Ancak birkaç yıl sonra Jarvis Anneler Günü'nün ticarileştirilmesinden rahatsızlık duydu ve iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. 

     
  • Anneler Günü hakkında daha önce duymadığınız 8 şaşırtıcı gerçek! İlk Anneler Günü...

    MAYIS AYININ İKİNCİ PAZAR GÜNÜ TELEFONDA ÇOK ZAMAN HARCANIYOR

    2020 yılında Anneler Günü'nde telefon aramaları pandeminin etkisi ile beraber yüzde 13, mesajlar ise yüzde 25 arttı. Bu artış, 1,75 milyar dakikalık telefon görüşmesi ve 6 milyar kısa mesaj anlamına geliyor. 

     
  • Anneler Günü hakkında daha önce duymadığınız 8 şaşırtıcı gerçek! İlk Anneler Günü...

    HİZMET SEKTÖRÜ İÇİN EN YOĞUN GÜN

    Anneler Günü restoran sektörü için yılın en yoğun günlerinden birisi. Bu özel günde yaklaşık 80 milyon yetişkin, dışarıda yemek yemeyi tercih ediyor.

     
  • Anneler Günü hakkında daha önce duymadığınız 8 şaşırtıcı gerçek! İlk Anneler Günü...

    ÇİÇEK SEKTÖRÜ EN ÇOK KAZANANLARDAN

    Karanfiller, eskiden Anneler Günü'nü sembolize ediyordu. Çünkü Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğinde annesi Meryem'in gözyaşlarının karanfile dönüştüğüne inanılıyordu. Bu gelenek ortadan kalkmış olsa bile annelerin yüzde 70'i bu özel günde sevdiklerinden çiçek alıyor.

     
  • Anneler Günü hakkında daha önce duymadığınız 8 şaşırtıcı gerçek! İlk Anneler Günü...

    NEREDEYSE TÜM ÜLKELER ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLUYOR

    Birçok ülke Anneler Günü'nü kutluyor. Gelenekler ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Tayland'da annelerin onuruna yasemin dağıtılarak bir geçit töreni düzenlenir. Etiyopya'da ise bol yemeğin olduğu ve şarkıların söylendiği üç günlük bir festival düzenlenir.

     
  • Anneler Günü hakkında daha önce duymadığınız 8 şaşırtıcı gerçek! İlk Anneler Günü...

    ANNELER GÜNÜ'NDE, BABALAR GÜNÜ'NDEN DAHA ÇOK HARCAMA YAPILIYOR

    Geçtiğimiz sene ABD'de insanlar Anneler Günü'nde 245,76 dolar, Babalar Günü'nde ise ortalama 171,79 dolar harcama yaptı. 

    Kaynak: Mentalfloss

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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