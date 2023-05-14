ANNELER GÜNÜ'NÜN İLK KURUCUSU ANNA JARVİS TİCARİLEŞTİRİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

Julia Ward Howe'un çabaları sonuç göstermedi. Resmi olarak annelere ilk kez bir gün kazandıran Anna Jarvis oldu. Onun çabaları ile 1914 yılında Anneler Günü, Batı Virginia'daki yoksul anneler için bir ilk kez bir tatil olarak kutlandı. Ancak birkaç yıl sonra Jarvis Anneler Günü'nün ticarileştirilmesinden rahatsızlık duydu ve iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı.