Anneler Günü ne zaman? 2019 Anneler Günü hangi güne denk geliyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Annelerini hatırlamak ve özel günlerini kutlamak isteyenler Anneler Günü hediyeleri için de internette sorgulama yapmaya devam ediyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2019 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Her yıl mayıs ayında dünyanın her yerinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanıyor. Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs Pazar 2019 tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD’li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908’de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914’te ABD Kongresi’nin onayıyla ülke çapında “Anneler Günü”ne dönüştü.

ABD’nin Philedelphia Eyaleti’nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis’in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis’in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis’in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis’in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, “Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim” dedi.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.