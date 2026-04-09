        Anneler Günü, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde resmiyet kazanarak kutlanmaya başlanan ve zamanla dünya genelinde benimsenen anlamlı bir gündür. Her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan bu özel günün 2026’da hangi tarihe denk geldiği de merak konusu oluyor. Peki, 2026 Anneler Günü ne zaman? İşte en güzel, anlamlı ve duygusal Anneler Günü mesajları ile ayrıntılar haberimizde...

        ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 yılında Anneler Günü 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

        ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

        Anneler Günü, kökeni Antik Yunan’da Rhea ve Antik Roma’da Cybele için düzenlenen kutlamalara dayanan, modern anlamda ise ABD’de Anna Jarvis’in girişimleriyle ortaya çıkan özel bir gündür. Jarvis’in annesi Ann Reeves Jarvis’i anmak amacıyla başlattığı bu hareket, 1914’te Başkan Woodrow Wilson tarafından resmi tatil ilan edilerek yaygınlaşmış ve bugün Türkiye dahil birçok ülkede Mayıs ayının ikinci pazar günü anneleri onurlandırmak için kutlanmaktadır.

        ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

        Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!

        Canım annem, senin sevgin hayatımdaki en güçlü ışık. İyi ki varsın, Anneler Günün kutlu olsun.

        Bana sevgiyi, sabrı ve gücü öğreten en güzel kalp… Seni çok seviyorum anneciğim.

        Senin gibi bir anneye sahip olmak hayatımın en büyük şansı. Anneler Günün kutlu olsun.

        Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

        İlk adımlarımı seninle attım, ilk kahkahamı sen işittin. İlk kez sana böyle baktı gözlerim annem. Günün kutlu olsun, ömrün uzun olsun.

        Anneler günün kutlu olsun Annem. Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!

        Hayatımın her anında yanımda olan, beni ben yapan en değerli varlığım… Senin sevginle büyüdüm, senin öğrettiklerinle güçlendim. Anneler Günün kutlu olsun canım annem.

        Ne zaman düşsem beni kaldıran, ne zaman yorulsam bana güç veren sensin. Sana minnettarım anneciğim. İyi ki varsın.

        Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

        Benim güzel annem, sen şu dünyadaki tek vazgeçilmezimsin... Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın!

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
