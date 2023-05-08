ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneler günü ne zaman? Alternatif anneler günü hediyeleri

Anneler günü her yıl Mayıs ayında kutlanıyor. Mayıs ayına girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de “Anneler günü ne zaman?” sorusunun cevabı oldu. Peki, annelerin sevgi ve fedakarlıklarını hatırlamak ve hayatımızdaki önemini göstermek için kutlanan 2023 Anneler günü ne zaman? İşte cevabı…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Anneler günü ne zaman? Alternatif anneler günü hediyeleri

    Sevgi ve şükranın ifadesi olan Anneler Günü Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Tarihini Amerika Birleşik Devletlerine dayanmaktadır. İlk olarak 1908 yılında Anna Jarvis tarafından kutlanan ve gelenek haline gelen Anneler Günü günümüze kadar ulaşmıştır. Peki bu sene Anneler Günü ne zaman? İşte 2023 Anneler Günü tarihi…
  • Anneler günü ne zaman? Alternatif anneler günü hediyeleri

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler Günü, her sene Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk geliyor.
  • Anneler günü ne zaman? Alternatif anneler günü hediyeleri

    ANNELER GÜNÜ KÖKENİ

    Anna Jarvis, annesi 1905 yılında öldükten sonra, annelerin fedakarlıklarını hatırlamak ve onlara saygı göstermek amacıyla Anneler Günü'nü kurma fikrini benimsedi. İlk Anneler Günü kutlaması, 1908 yılında West Virginia'da gerçekleştirildi.Anna Jarvis, Anneler Günü'nün resmi olarak kutlanması için yoğun bir çaba harcadı. Uzun uğraşlarının sonrası 1914 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edildi.
  • Anneler günü ne zaman? Alternatif anneler günü hediyeleri

    ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

    1. Çiçek

    2. Çanta

    3. Saat

    4. Bileklik

    5. Kolye

    6. Parfüm

    7. Çikolata

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.