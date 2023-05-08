Sevgi ve şükranın ifadesi olan Anneler Günü Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Tarihini Amerika Birleşik Devletlerine dayanmaktadır. İlk olarak 1908 yılında Anna Jarvis tarafından kutlanan ve gelenek haline gelen Anneler Günü günümüze kadar ulaşmıştır. Peki bu sene Anneler Günü ne zaman? İşte 2023 Anneler Günü tarihi…