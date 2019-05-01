Anneler günü ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Annelerine hediye almak isteyen ya da küçük sürprizler yapmak isteyenler Anneler Günü için hazırlıklara başladı. Biz de en güzel annaler günü hediyelerini haberimizde derledik.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Bu yılda 12 Mayıs Pazar 2019'da kutlanacak. Birbirinden değerli hediyeler alacak olan çocuklar annelerinin yüzünü güldürecek. Hediye alınmasa bile anneler hatırlandıkları için sevinecekler.

Her ülkede farklı tarihlerde kutlanılan Anneler Günü, Rusya'da Kasım'ın son günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü haftasında Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanmaktadır.

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.