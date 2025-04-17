Modern anlamda ilk defa 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlanmaya başlanan bu gün, her sene Mayıs ayının ikinci Pazar gününde tüm dünyada coşkuyla anılıyor. Bu yılda da anneler; çiçeklerle, anlamlı hediyelerle ve özel sofralarla sevgiyle karşılanacak. İşte Anneler Günü 2025 tarihi hakkında bilgiler...