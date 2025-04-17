Anneler Günü için geri sayım! Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte?
Nisan ayına girilmesiyle Anneler Günü tarihi araştırmaları başladı. Annesine hediye almak ve güzel mesajlar göndermek isteyenler tarih hakkında sorgulama yapıyor. Kökeni, 20. yüzyılın başlarına dayanan Anneler Günü ilk kez 1908 senesinde Anna Jarvis tarafından ABD'de kutlandı. Annelerin toplumdaki önemini vurgulayan Anneler Günü zamanla diğer ülkelere de yayılmıştır. İşte 2025 Anneler Günü tarihi...
Modern anlamda ilk defa 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlanmaya başlanan bu gün, her sene Mayıs ayının ikinci Pazar gününde tüm dünyada coşkuyla anılıyor. Bu yılda da anneler; çiçeklerle, anlamlı hediyelerle ve özel sofralarla sevgiyle karşılanacak. İşte Anneler Günü 2025 tarihi hakkında bilgiler...
2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir. Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ
1) Buket Çicek,
2) Kutu Çikolata, (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
3) Küçük Ev Aletleri,
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları,
5) Giyim Eşyası, Ayakkabı,
6) Takılar, (Kolye, Küpe, Saat vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi,
8) Annelere Özel Ödül Plaketleri (Yılın Annesi vb.)