Anneler Günü tarihi, Mayıs ayına sayılı günler kala gündeme geldi. Annelerin sevgi ve saygıyla hatırlandığı bu özel gün ilk olarak 1908 yılında Anna Jarvis tarafından kutlanmıştır. 1914 yılında ise ABD Başkanı Woodrow Wilson, Anneler Günü'nün resmi olarak kutlanmasına karar vermiş ve Anneler Günü tarihi her yıl Mayıs'ın ikinci Pazar günü olarak belirlenmiştir. İşte 2023 Anneler günü tarihine ilişkin merak edilen detaylar...