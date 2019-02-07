- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Mahkeme heyeti, bozma kararına uyulup uyulmaması konusunda tarafların beyanlarının tamamlanması için duruşmayı erteledi.
YARGITAY KARARI BOZMUŞTU
DHA'nın haberine göre İzmir, Aliağa'da 13 Eylül 2013'te Yeni Mahalle 525 Sokak'ta meydana gelen olayda, annelerinden şiddet gördüklerini ve eve gelen erkeklerin karşısında zorla dans ettiklerini ileri süren iki kız kardeş, akşam saatlerinde Gülseren Süngü'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Tutuklanan kız kardeşler hakkında Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, abla Şeyda P.'ye 20 yıl, Beyza P.'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay, 5 yıl cezaevinde yatan iki kız kardeşe verilen cezada uygulanan haksız tahrik hükümlerinin azami derecede olması gerektiği kanaatine varıp, kararı bozdu. Bozma kararının ardından, yeniden yargılama sürecinde Şeyda ile Beyza P.'nin, dava sonuçlanana kadar tahliyesine karar verildi.
SAVCI KARARIN UYULMASI YOLUNDA MÜTALAA VERDİ
Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden başlayan davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Şeyda ve Beyza P. kardeşler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı vekili avukat Pınar Melli ile sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada önce Yargıtay'ın bozma kararı okundu. Şeyda ile Beyza P. kardeşler, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Duruşma savcısı da bozma kararına uyulması yolunda mütalaa verdi.
MAHKEME HEYETİ DURUŞMAYI ERTELEDİ
Mahkeme heyeti, davaya katılmayan Gülseren Süngü'nün babası Kasım Sünğü ve annesi Cevriye Süngü'ye, bozma kararına uyup uyulmaması konusundaki beyanlarının sorulması için yazılan talimata cevap verilmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.