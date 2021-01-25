Torbacı takibinden dram çıktı! "Annemi kurtarın!" 0:00 / 0:00

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürdü. Merkez Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bir çocuk, narkotik polisinin takibindeki torbacı Ünal B.’den (32) uyuşturucu madde aldı.

ÜZERİNDEN HASSAS TERAZİ ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre polis, bu tespit üzerine önce torbacıyı, ardından 16 yaşındaki B.Y.’yi gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında, Ünal B.’nin üzerinden 15.76 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap, 1.62 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

"ANNEMİ ÇOK DÖVÜYOR KURTARIN"

Ünal B. emniyete götürülürken, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.Y.’nin, ifadesinde, “Uyuşturucuyu annemin erkek arkadaşına aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarın” dediği öğrenildi.

YATAĞIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Bunun üzerine B.Y.'nin annesi Havva Y.’nin (37) adresini tespit eden polis, birlikte yaşadığı Deniz A.’nın (37) çeşitli suçlardan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Bunun üzerine adrese baskın yapan polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yatağın altına saklanan Deniz A.’yı yakalayıp, gözaltına aldı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz A. ise cezaevine gönderildi. B.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.