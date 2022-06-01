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Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm yayınlandı! TV8 ile Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm izle

TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk son bölümü ile izleyiciyle buluştu. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizi her çarşamba TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler tek parça izleme linkini araştırmaya başladı. İşte 1 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk 9. son bölüm kesintisiz izleme linki...

Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm yayınlandı! TV8 ile Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm tek parça kesintisiz izleme linki

İlk bölümü 6 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizi dram türündedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümü yayınlandı. İşte, Annenin Sırrıdır Çocuk 9. son bölüm tek parça izleme linki...
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 9. SON BÖLÜM İZLE!
Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.
https://www.tv8.com.tr/annenin-sirridir-cocuk

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 8. BÖLÜM ÖZETİ
Sadun, Defne, Çınar ve Sedef' yüzleşmesinden sonra tüm ilişkilerin dengeleri alt üst olacak. Sadun dışında hiç kimseye güveni kalmayan Defne, Çınar'ın anlattıkları sonucunda Sadun'a olan güvenini de sorgulayacak. Türkan'ın Meryem'in geçmiş defterlerini Sabriye'ye açması Meryem ile Sabriye'yi karşı karşıya getirmekle kalmayacak Nuh'a bir hamle yapmaya zorlayacak. Sabriye günün sonunda Meryem'i aileden koparmak için elindeki kozları oynayacak. Meryem bebeği elinde tutabilecek mi? Peki ya Sadun? Defne'nin kırılan güvenini yeniden tamir edebilecek mi?

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