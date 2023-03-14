Annesi bildiği kişi anneannesi, ablası bildiği kişi annesi çıktı!

Bulduğu gündelik işlerle geçimini sağlayan Dedeyi, 1972 yılında Almanya’da doğdu. Yıllarca Bağcılar’da annesi Güllüzar ve babası Abbas Dedeyi ile birlikte yaşadı. Evlendikten sonra kendi yuvasını kurarak evden ayrıldı. Bir çocuk babası olan Kader Dedeyi’nin akrabası olarak Almanya’da ablası bildiği Yurdagül Dedeyi yaşıyordu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, evli ve bir çocuk babası 51 yaşındaki Kader Dedeyi, annesi bildiği kişinin anneannesi, ablası bildiği kişinin ise annesi olduğunu öğrendi.

Yurdagül Dedeyi

ABLASINDAN ŞOK İTİRAF

Almanya’da evli ve bir kız çocuğu annesi olan ablası Yurdagül, 10 yıl önce hastalandı. Ölümcül hastalığa yakalanan Yurdagül, İstanbul’a döndü. Ölüm yatağında Kader Dedeyi, çağıran abla Yurdagül, şok bir itirafta bulundu. Yurdagül, Kader Dedeyi’ye, ablası olmadığını annesi olduğunu söyledi.

BABA DA GERÇEK BABASI DEĞİLDİ

Abla yani anne Yurdagül, filmlere konu olabilecek Kader Dedeyi’nin hikayesini anlatmaya başlamıştı. 40 yıl sonra ortaya çıkan gerçekler gözyaşları içinde anlatılıyordu. Yurdagül, Kader’e şu iddialarda bulunuyordu: "1971 yılının sonlarında evlenmek için Almanya’ya gidecektim. İstanbul’da pasaport işlemlerimi yaparken, tanıştığım bir polis memuru bana tecavüz etti. Almanya’ya gittim. Evlilik hazırlığı yaparken sana hamile olduğum ortaya çıktı. Evleneceğim kişi bu çocuğu istemiyorum dedi. Artık çocuğu aldırma zamanı geçmişti. Seni doğurdum. Sonra İstanbul’a annem ve babama gönderdim. Annem ve babam seni nüfuslarına kaydetti.”

“KENDİMİ ABLAN OLARAK TANITTIK“

Kader’i İstanbul’a gönderdikten sonra Almanya’da evlendiğini anlatan Yurdagül Dedeyi, "İstanbul’a hep seni görmek için geliyordum. Olayı gizli tuttuk. Ve sana kendimi abla olarak tanıttık. Senin babanın ismi de B.G.,” dedi. Yurdagül’ün iddialarına göre anne olarak bildiği kişi anneannesi babası bildiği kişi ise dedesiydi.

BABASINI BULDU

Şok olan Kader Dedeyi, babası olduğu iddia edilen B.G.’nin bir bakkal dükkanı işlettiğini tespit etti. B.G.’ye giden Kader Dedeyi, annesinin anlattıklarını anlattı. B.G., olayı yalanladı. Bir süre sonra B.G. ve ardından annesi olduğunu iddia eden Yurdagül, hayatını kaybetti.