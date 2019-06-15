Esenyurt'ta annesi markete giden 6 yaşındaki Nazlı Akgün, 2'inci kattaki evlerinin penceresinden düştü.
Olay, Çınar Mahallesi 1440 sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Nazlı Akgün'ün annesi sabah saatlerinde markete gitti. Bu sırada uykudan uyanan minik kız apartmanın 2'inci katındaki evlerinin camına çıktı. Bir anda aşağıya düşen minik kızın sesini duyan komşular sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Evin önüne gelen minik kızın annesi gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan küçük kızın tedavisi sürüyor.
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