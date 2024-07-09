Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu

"OĞLUMUN HİÇ SUÇU YOKTU"

Engin Altın'ın annesi N.A. ise duruşmada, oğlunun daha önce hiç silah kullanmadığını belirterek, "Engin'in hiçbir suçu yoktu. Bu şahıslar benim yavrumu takip etti. Oğlum asla silahla gezmezdi. Cezaevinden çıktıktan sonra, kendini korumak için birilerinden silah almak zorunda kaldı. Yavrumu bilinçli bir şekilde öldüren Oğuz Ermiş'ten şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan Oğuz Ermiş'in avukatı Hakan Gündoğdu ise "Müvekkilim Oğuz'un, olaydan 3-4 ay önce maktul Engin tarafından ağabeyi öldürülmüştür. Hatta, kendisi de ağabeyinin öldüğü gün Engin tarafından sakat bırakılmak suretiyle yaralanmıştır. Tutuklanıp cezaevine gönderilen Engin sağlık sebepleriyle tahliye edilmiştir. Ancak ne hikmetse sağlık sebebiyle cezaevi koşullarında hayatını idame ettiremeyeceği gerekçesiyle tahliye edilmesine rağmen elini kolunu sallayarak müvekkil Oğuz'u da ağabeyi gibi öldürmek için arayış içerisine girmiştir. Mahalledeki esnafları gezerek Oğuz'un yerini öğrenmeye çalışmıştır. Engin olay günü müvekkil Oğuz'un yaşadığı evin tam karşısında 6 metre mesafede durarak müvekkili bulmaya çalışmıştır. Evden market alışverişi yapmak için çıkan müvekkilim, karşısında kendisini yaralayarak sakat bırakan maktul Engin'i görünce ağabeyi gibi öldüreceğinden korkarak maktulün ayaklarına doğru ateş etmiştir. Engin Altın da belinden çıkarttığı silahla müvekkile ateş etmeye başlamış olup, ölümle burun buruna gelen müvekkil Oğuz, bu sefer kendini korumak maksadıyla maktule ateş etmiştir. Olayda çok açık bir şekilde meşru müdafaa hükümleri uygulanması gerekmektedir. Aksi kanaatte dahi kendisini yaralayarak sakat bırakan ve uzun süre kendisini öldürmek için arayan Engin'i karşısında görmesi sebebiyle ateş etmesi sonucu haksız tahrik hükümlerinden faydalanması gerekmektedir" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ermiş'i, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.