Annesini metal çubukla dövdü! Balkondan atmak istedi!

DHA

Antalya'da, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında E.Ç.'nin (39), balkonda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNESİNİ BALKONDA ALIKOYDU DHA'da yer alan habere göre gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE DOKTORLUĞU BIRAKTI Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

KENDİSİNİ BRANDANIN ÜZERİNE BIRAKTI Çağırılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.