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Annesiyle tartıştıktan sonra evi yaktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

Annesiyle tartıştıktan sonra evi yaktı
AA

Olay gece saatlerinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Mustafa H, Akdeniz Mahallesi 480. Sokak'ta annesi Zılga H. ile yaşadığı evde belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa H, evin bazı eşyalarını ateşe verdi.

Zılga H'nin yardım çığlıklarını ve evden çıkan dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Daha sonra evin çatı kısmından kaçan Mustafa H. evin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Oturdukları evde eşyaları yanan Zılga H. üzülerek gözyaşı dökerken, evde hasar meydana geldi.

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