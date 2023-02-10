Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın Antakya ilçesinin en büyük mahallelerinden Narlıaca Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. 18 bin nüfuslu mahallede neredeyse sağlam bina kalmazken, hayırseverlerin yardımlarıyla 30 yıl önce yapılan Narlıca Kardeşler Camisi de çöktü.

‘ÇÖKEN CAMİYİ 30 YIL ÖNCE YAPTIRMIŞTIK’

5 çocuk babası Türki Cenber, mahallede sağlam bina kalmadığını söyledi. Cenber, mahallenin ilk sakinlerinden olduğunu, bölgede Suriyeli ve Arapların da yaşaması nedeniyle camiye Narlıca Kardeşler Camisi adını verdiklerini söyledi. Cenber, "Sağ olanları kurtarmak çok önemli. Allah başka can kaybı vermesin. Camiyi 30 yıl önce yaptırdık. Vatandaşların el emeği ile yapıldı. Gördüğünüz gibi sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Bildiğim kadarıyla imam vefat etmiş" dedi.

Cenber, ekiplerin gece gündüz çalıştığını, askerlerin yağma olaylarına karşın halkı koruma amacıyla gece gezdiklerini söyledi. Mahalleliler arasında, 'enkaza girmeyin' uyarıları ve tartışmaları da yaşanıyor. Balyoz ve iş aletleri ile korumasız bir şekilde enkaz altında yakınlarını aramak isteyenleri, diğer vatandaşlar 'Enkaz altında kalırsınız, can güvenliğiniz yok uzman ekip gelsin' diye uyarıyor.