Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Antakya'da 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en büyük hasarın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesindeki 18 bin nüfuslu Narlıca Mahallesi'nde sağlam bina kalmadı. Mahallede hayırseverlerin yaptırdığı 30 yıllık cami de yıkıldı.

Antakya'da 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
DHA

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın Antakya ilçesinin en büyük mahallelerinden Narlıaca Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. 18 bin nüfuslu mahallede neredeyse sağlam bina kalmazken, hayırseverlerin yardımlarıyla 30 yıl önce yapılan Narlıca Kardeşler Camisi de çöktü.

‘ÇÖKEN CAMİYİ 30 YIL ÖNCE YAPTIRMIŞTIK’

5 çocuk babası Türki Cenber, mahallede sağlam bina kalmadığını söyledi. Cenber, mahallenin ilk sakinlerinden olduğunu, bölgede Suriyeli ve Arapların da yaşaması nedeniyle camiye Narlıca Kardeşler Camisi adını verdiklerini söyledi. Cenber, "Sağ olanları kurtarmak çok önemli. Allah başka can kaybı vermesin. Camiyi 30 yıl önce yaptırdık. Vatandaşların el emeği ile yapıldı. Gördüğünüz gibi sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Bildiğim kadarıyla imam vefat etmiş" dedi.

Cenber, ekiplerin gece gündüz çalıştığını, askerlerin yağma olaylarına karşın halkı koruma amacıyla gece gezdiklerini söyledi. Mahalleliler arasında, 'enkaza girmeyin' uyarıları ve tartışmaları da yaşanıyor. Balyoz ve iş aletleri ile korumasız bir şekilde enkaz altında yakınlarını aramak isteyenleri, diğer vatandaşlar 'Enkaz altında kalırsınız, can güvenliğiniz yok uzman ekip gelsin' diye uyarıyor.

ÇADIR VE BATTANİYE TALEBİ

Antakya'da züccaciyelik yapan ve Narlıca'da yaşayan İsmail Batın, bölgede en büyük sorunun ısınma ve barınmaya yönelik olduğunu söyledi. Hasarlı binalar yüzünden dışarıda gecelediklerini belirten Batın, "En çok barınabilmek için çadır ve battaniyeye ihtiyacımız var. Geceler çok soğuk geçiyor. Gıdayı temin ediyoruz, Allah razı olsun milletimiz sahip çıktı bize. Gönderdiği gıda maddeleriyle gayet iyiyiz. En büyük ihtiyacımız battaniye ve çadır. 3 kişinin kalacağı yerde 25 kişi kalıyoruz" dedi.

Olağanüstü Hal ilan edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda askeri araç ve asker sevk edilmesi, yağma olaylarına karşın tedbirlerin artırılması dikkati çekti. (DHA)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antakya Kalesi'nden merkezdeki yıkım gözler önünde
GÜNDEM Yıkımı kaleden çektiler!
Kahraman evlat! Son dakika: 12 yaşındaki Rüzgar ailesini kurtardı ama kendi kurtulamadı! - Güncel deprem haberleri
GÜNDEM 12 yaşındaki Rüzgar 8 kişilik ailesini kurtardı!
Antakya Yahudi Toplumu Başkanı ve eşi de enkazda hayatını kaybetti! - Güncel haberler
GÜNDEM Antakya Yahudi Toplumu Başkanı ve eşi de enkazda can ...
Depremler büyüklüklerine göre nasıl hissedilir? Küçük depremler hissedilir mi?
GÜNDEM Depremler büyüklüklerine göre nasıl hissedilir?
Karaca’dan deprem bölgesine destek
GÜNDEM Karaca’dan deprem bölgesine destek
Münafikun Suresi Okunuşu ve Anlamı: Münafikun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Münafikun Suresi
İsrail ekibi 5´inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı
GÜNDEM İsrail ekibi 10 yaşındaki çocuğu kurtardı
Enkazdan 104 saat sonra çıkarılan depremzede, kurtarma ekibindeki askerin elini öptü
GÜNDEM Enkazdan 104 saat sonra çıkarıldı! Kurtarma ...
KİRA YARDIMI/DESTEĞİ| Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzedelere kira yardımı ne zaman ve ne kadar süre verilecek, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira yardımı açıklaması!
"Asrın felaketini" yaşayan illerdeki cuma namazlarında dayanışma duası
GÜNDEM Cuma namazlarında dayanışma duası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.