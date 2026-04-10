Antakya'da eğitime 'sağanak' molası
Hatay Valiliği, merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle eğitime cuma günü ara verildiğini duyurdu
Giriş: 10.04.2026 - 00:51
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Antakya'da etkili olan sağanağın bugün de devam etmesinin beklendiğini, bu nedenle bazı önlemlerin alındığı ifade edildi.
DHA'nın haberine göre; alınan önlemler doğrultusunda öğrencilerin mağdur olmamaları amacıyla Antakya ilçesinde 10 Nisan 2026 Cuma günü (bugün) okulların tatil edildiği bildirildi.
Ayrıca, yağışların bölgede etkisini devam edeceği belirtilerek, vatandaşlara uyarı yapıldı.
