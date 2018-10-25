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Özpak, "Hindistan'da yılda yaklaşık 40-45 milyar dolar sadece yurt dışında yapılan düğünlere harcanıyor. Bu da dünyada bir sektör oluşturuyor. Bu konuda Türkiye'nin ciddi potansiyeli var. Bu pazardaki payımızı artırmak için çalışıyoruz." dedi.