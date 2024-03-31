Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş: 31.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:18
Antalya'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.38'de meydana gelen depremin derinliği 15 km olarak ölçüldü.
Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
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