Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.38'de meydana gelen depremin derinliği 15 km olarak ölçüldü.

Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.