Antalya'da binada korkutan yangın: 6 kişi kurtarıldı Antalya'da iki katlı binanın giriş katında sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına hızla müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan kundakta bir bebek ile 2 çocuk ve 3 yetişkini kurtardı

Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Yüce Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında çıktı. Mustafa Özkoç'a ait dairede sobanın devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın üst katlara da sıçrayınca binada mahsur kalanlar oldu.

Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

KUNDAKTA BİR BEBEK, 2 ÇOCUK VE 3 YETİŞKİN KURTARILDI İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiveniyle tahliye etmek için harekete geçti. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin kurtardığı kundaktaki bebek ile 2 çocuk ve 3 yetişkine sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.