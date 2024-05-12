Antalya'da bindi Erzurum'da indi: Bukalemunun maydanoz kasasında 1200 kilometrelik yolculuğu

TÜRKİYE'DE EN ÇOK EGE VE AKDENİZ'DE GÖRÜLÜYOR

Sürüngenler familyasının önemli üyesi olan ve çok hızlı renk değiştirebilen bukalemunlara, Türkiye'de daha çok Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanıyor.

Chamaeleonidae familyasını diğer kertenkelelerden ayıran en önemli özellik ayakların, dilin ve gözlerin alışılmadık biçimleri ve renk değiştirme özelliğidir.

Dilleri boylarının yaklaşık 1-1,5 katı uzunluğunda, hareketli ve yapışkan olan bukalemunlar, bir jet uçağıyla kıyaslandığında dilleri jet uçağına oranla 5 kat daha hızlıdır.

Gözler bağımsız hareket eder, biri yukarı bakarken diğeri aşağıya bakabilir. Göz kapakları kalındır. Kolaylıkla renk değiştirirler. Derilerini sarı, yeşil tonları, kırmızı tonları, kestane rengi ve siyaha çevirebilirler. Bbenekler, çizgiler oluşturabilirler. Uzunlukları 8–60 cm arasında değişse de genellikle 30 cm civarındadır. Çok yavaş yürürler. Ayakları ve kuyrukları dalları kavrayabilir.