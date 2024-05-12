Antalya'da bindi Erzurum'da indi: Bukalemunun maydanoz kasasında 1200 kilometrelik yolculuğu
Bukalemunun Antalya'da maydanoz kasasında başlayan yolculuğu Erzurum'da tamamlandı. Sürüngenler familyasının önemli üyesi olan ve çok hızlı renk değiştirebilen bukalemun 1200 kilometre yol kat etti.
Antalya'dan Erzurum'a gönderilen maydanoz kasasına giren bukalemun 1200 kilometre yol kat etti.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum Sebze Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bir esnaf, Antalya'dan gelen kamyondaki maydanoz kasasında bukalemun olduğunu fark etti.
Esnaf, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili birime iletti.
İhbarı değerlendiren ekiplerce özel bir veteriner kliniğine getirilen Akdeniz bukalemunu için yaşam alanı oluşturuldu.
Klinikte beslenen ve bakımı yapılan bukalemun, Erzurum'un iklim koşullarında yaşamını sürdürme olanağı bulunmadığından özel bir kutuyla yeniden Antalya'ya gönderildi.
DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da kontrolden geçirilen bukalemun doğal yaşam alanına bırakıldı.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK EGE VE AKDENİZ'DE GÖRÜLÜYOR
Sürüngenler familyasının önemli üyesi olan ve çok hızlı renk değiştirebilen bukalemunlara, Türkiye'de daha çok Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanıyor.
Chamaeleonidae familyasını diğer kertenkelelerden ayıran en önemli özellik ayakların, dilin ve gözlerin alışılmadık biçimleri ve renk değiştirme özelliğidir.
Dilleri boylarının yaklaşık 1-1,5 katı uzunluğunda, hareketli ve yapışkan olan bukalemunlar, bir jet uçağıyla kıyaslandığında dilleri jet uçağına oranla 5 kat daha hızlıdır.
Gözler bağımsız hareket eder, biri yukarı bakarken diğeri aşağıya bakabilir. Göz kapakları kalındır. Kolaylıkla renk değiştirirler. Derilerini sarı, yeşil tonları, kırmızı tonları, kestane rengi ve siyaha çevirebilirler. Bbenekler, çizgiler oluşturabilirler. Uzunlukları 8–60 cm arasında değişse de genellikle 30 cm civarındadır. Çok yavaş yürürler. Ayakları ve kuyrukları dalları kavrayabilir.