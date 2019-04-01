Antalya'da, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından kutlamalar başladı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek'in, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla partililer, CHP İl Binası önüne akın etti. Saat 21.30'a kadar sessiz kalan partililer, yoldan geçen bir otomobilin korna çalmasının ardından hareketlenmeye başladı. Davul-zurnayla coşan kalabalık, yaktıkları meşalelerle ortamı aydınlattı. 'Muhittin Başkan', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atan kabalalık, 'Andımız'ı okudu. Türk bayrağı ve CHP bayrakları ile parti önüne gelen kalabalığın sayısı ilerleyen dakikalarda arttı.



MUHİTTİN BÖCEK, PARTİ BİNASI ÖNÜNDE KONUŞTU



Resmi olmayan sonuçlara göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, partisinin il binası önünde kalabalığa seslendi. Muhittin Böcek, gönüllerin ittifakı olarak seçimi kazandıklarını söyledi. 100 gündür adaylık çalışması yaptığını belirten Muhittin Böcek, "Antalya'nın yüzü güldü. Antalya'da seçimi demokrasi kazandı. Antalya kazandı. 913 mahalleye kadar gittim. Millet İttifakı'nın adayı idim ama bayrağımıza sahip çıkan, vatanımıza sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanan herkese, AK Partilisine, Ülkücüsüne herkese teşekkür ederim" dedi.



'DÜN DÜNDE KALDI CANCAĞIZIM'



Antalya'nın 25 yıldır kendisini bağrına bastığını belirten Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"25 yıldır beni başkan seçen hiç kimseyi mağdur etmeden, çalmadan çaldırmadan bugünlere geldim. Allah'a hamdolsun. Bize yapmadıklarını bırakmamış olabilirler. Mevlana'nın güzel bir sözü var; 'Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım.' Antalya bizim her şeyimiz. Bugün burada Antalyalılara hitap etme şansı verenlere teşekkür ediyorum. Antalya'mızda, 19 ilçemizde, bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla çalışacağız. Geçmiş dönemde ötekileştirilen, haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için geldik. Durmadan koşacağız. Çalışmalarımız oy vermeyen için de olacaktır."



MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?



Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya Konyaaltı'nda doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez CHP'den aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Böcek, seçimi açık farkla kazandı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı KentKonseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böcek, evli ve bir çocuk babası.