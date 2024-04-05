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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın öldü

        Antalya'da çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın öldü

        Antalya'nın Akseki ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının akrabalarından Salih Göksoy da, "Halamızı mezarlığa giderken parçalamışlar. 25 metre sürüklenmiş ve can vermiş. Köyümüzde çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımız var. Bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz". diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:22 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:25
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        Köpeklerinin saldırısında can verdi
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        Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Havva Özen, evine 500 metre uzaklıktaki mezarlığa kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

        Köpeklerin yaraladığı kadın olay yerinde öldü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, inceleme gerçekleştirdi.

        Özen'in cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Köpeklerin sahibi olduğu tespit edilen R.D. gözaltına alındı.

        METRELERCE SÜRÜKLEMİŞLER

        Yaşlı kadının oğlu Nevzat Özen, "Bu olaydan dolayı, köyümüzdeki köpeklerden, çobanlardan şikayetçiyim. Çobanların köpekleriyle ilgilenmesi lazım" dedi.

        Yaşlı kadının akrabalarından Salih Göksoy da, "Halamızı mezarlığa giderken parçalamışlar. 25 metre sürüklenmiş ve can vermiş. Köyümüzde çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımız var. Bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz". diye konuştu.

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        #Antalya
        #Köpek saldırısı
        #kadın
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