Antalya'da çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın öldü Antalya'nın Akseki ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının akrabalarından Salih Göksoy da, "Halamızı mezarlığa giderken parçalamışlar. 25 metre sürüklenmiş ve can vermiş. Köyümüzde çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımız var. Bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz". diye konuştu.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.04.2024 - 16:22 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:25 facebook

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