Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Antalya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü

        Antalya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

        Kaza Cumartesi gecesi 03.45 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonundan yakıt alan Cemal Tekinler otomobiliyle yola çıkarken, karşı yönden gelen B. A.’nın (22) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazayı gören akaryakıt istasyonundaki çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Cemal Tekinler'i Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İlk müdahalesi Kumluca Devlet Hastanesinde yapılan Cemal Tekinler Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemal Tekinler kurtarılamadı. Morgdan cenazesi alınan Cemal Tekinler' in cenazesi dün saat 17.30 da Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Şişli'de otomobilin çarptığı direk Mısırlı turistin üzerine devrildi; beyin kanaması geçirdi

        Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de iddiaya göre sürücü Nil S.'nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy'nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralana...
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
