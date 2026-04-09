        Haberler Gündem Güncel Antalya'da inşaat halindeki binada bir erkeğe ait cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da inşaat halindeki binada bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Antalya'da inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen kişinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:10 Güncelleme:
        İnşaatta cansız beden bulundu

        Antalya’da yapımı duran inşaat halindeki binanın merdiven boşluğunda 30'lu yaşlarda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BİRİNİ BULDU

        İHA'daki habere göre olay; dün saat 16.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve bir süredir yapımı duran inşaat halindeki binayı kontrol etmek için gelen bir çalışan bodrum katta merdiven boşluğunda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çalışanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        KİMLİK BULUNAMADI

        Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasında cansız bedenin üzerinde bir miktar nakit para ile banka kartları çıkarken herhangi bir kimlik çıkmadı. 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimliğinin tespit edilmesi amacıyla parmak izi örneği alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tek fon istemeyen para piyasası, altın ve hisse fonlarını tercih edebilir

        Sigorta Sayfası programına katılan HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, tek bir fon seçmek isteyen BES katılımcılarının bu savaş ortamında altın, hisse, tahvil gibi bir çok ürünün yer aldığı ve gelişmelere göre profesyoneller tarafından bu enstrümanların ağırlıklarının artırılıp aza...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Döstädning: Ölüm temizliği
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi