Antalya'da inşaat halindeki binada bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Antalya'da inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen kişinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BİRİNİ BULDU
İHA'daki habere göre olay; dün saat 16.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve bir süredir yapımı duran inşaat halindeki binayı kontrol etmek için gelen bir çalışan bodrum katta merdiven boşluğunda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çalışanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİK BULUNAMADI
Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasında cansız bedenin üzerinde bir miktar nakit para ile banka kartları çıkarken herhangi bir kimlik çıkmadı. 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimliğinin tespit edilmesi amacıyla parmak izi örneği alındı.