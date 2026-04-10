Antalya'da kasap mühürlendi, etler imha edildi

İstanbulun bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı.Avrupa Yakasında Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazide, Anadolu Yakasında ise Ümraniyede dolu kısa süreli etkisini gösterdi.Dolu yağışını gö... Daha Fazla Göster

İstanbulun bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı.Avrupa Yakasında Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazide, Anadolu Yakasında ise Ümraniyede dolu kısa süreli etkisini gösterdi.Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü. Bazı bölgelerde de yolların doluyla kaplandığı gözlendi.(AA) Daha Az Göster