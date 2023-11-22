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        Haberler Yaşam Antalya'da mercek bulutu görüldü

        Antalya'da mercek bulutu görüldü

        Antalya semalarında oluşan ve bir süre bozulmadan kalan mercek bulutu ilgi gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:06
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        Antalya semalarında oluştu
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        Antalya semalarında mercek bulutu oluştu.

        Konyaaltı ilçesinden de görülebilen ve bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

        Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

        Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

        İngiltere'de atmosfer bilimi üzerine araştırmalar yapan, Manchester Üniversitesi ile Ulusal Atmosfer Bilimleri Merkezi'nde görevli Türk bilim insanı Dr. Doğuşhan Kılıç, Antalya'daki hava olayını değerlendirdi.

        "DÜNYANIN HER YERİNDE GÖRÜLEBİLİR"

        Kılıç, bulutun mercek (altocumulus lenticularis) adı verilen tür olduğunu söyledi.

        Mercek bulutunun havanın dalgalanmasıyla meydana geldiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

        "Yatay hareket eden hava dalgasının topoğrafyadaki (dağ zirveleri) yer şekillerine bağlı olarak adeta dalga yapmasıyla yukarı seviyelerde suyun yoğunlaşmasıyla oluşur. Katman katman üst üste konmuş merceklere benzediği için 'mercek bulutları' ismi verilir. Çoğunlukla atmosferin en alt tabakası olan troposferde görülürler. Uzaktan bakıldığında fincana da benzetilebilir. Kutuplardan tropiklere dünyanın her yerinde görülebilir."

        PİLOTLAR KAÇINIYOR

        Kılıç, hava taşımacılığında türbülans, alçalıcı hava akımı anlamlarına geldiği için pilotların güvenli uçuş için bu bulutların oluştuğu yükseklik ve konumlardan sakındıklarını sözlerine ekledi.

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        #mercek bulutu
        #Antalya
        #haberler
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