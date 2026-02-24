Antalya'da muz bahçesine giden biri tarafından karayolu kenarında bir kadına ait cansız beden bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarında bir kadına ait cansız beden bulundu.

YOL KENARINDA YATAN BİRİNİ FARK ETTİ

İHA'nın haberine göre olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde henüz kimliği belirlenemeyen 40'lı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Olay yerinde incelemenin ardından kadının cenazesi önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.