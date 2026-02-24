Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da muz bahçesine giden biri tarafından karayolu kenarında bir kadına ait cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da muz bahçesine giden biri tarafından karayolu kenarında bir kadına ait cansız beden bulundu

        Antalya'da muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen 40'lı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol kenarında kadın cesedi bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarında bir kadına ait cansız beden bulundu.

        YOL KENARINDA YATAN BİRİNİ FARK ETTİ

        İHA'nın haberine göre olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde henüz kimliği belirlenemeyen 40'lı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        Olay yerinde incelemenin ardından kadının cenazesi önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aydında uçurumda ceset bulundu

        Aydının Kuşadası ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulundu. (AA) 

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!