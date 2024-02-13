Bugün Antalya'da okullar tatil mi? 13 Şubat Salı bugün Antalya'da okul var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da turuncu kodu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Antalya'daki olumsuz hava koşulları, sel ve taşkınlara neden oldu. Bu kapsamda bugün Antalya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Antalya Valiliği'nden yapılan son dakika açıklama ise "Bugün Antalya'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde okul yok?" sorusu yanıt buldu. İşte, konuya dair detaylar...
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştururken; vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bu noktada gözler "Bugün Antalya'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, Antalya Valiliği'nden yapılan açıklama...
METEOROLOJİ'DEN ANTALYA'YA TURUNCU KODLU UYARI!
Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden (12.02.2024 Pazartesi) itibaren merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 13.02.2024 Salı gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.
MOTOKURYELERE İZİN VERİLMEYECEK
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.