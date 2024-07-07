Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında, 2 prefabrik, 8 sera, meyve bahçeleri ve 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Termometrelerin bugün 41 dereceyi gördüğü Antalya'da orman yangını çıktı.
Yangın, Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda saat 13.00 sıralarında başladı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bazı sera ve bahçelere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda işçi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.
Murtuna'dan Fatih Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 prefabrikte hasar oluştu, 8 sera, bazı zeytin, üzüm bahçeleri ile 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
ÇORUM
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.