Antalya'da peyzaja 4 milyon çiçek kullanılacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, cadde, park ve yeşil alanları kendi üretim tesislerinde yetiştirdiği 4 milyon çiçekle süsleyecek
ntalya Büyükşehir Belediyesi, cadde, park ve yeşil alanları kendi üretim tesislerinde yetiştirdiği 4 milyon çiçekle süsleyecek.
Hurma Bitki Üretim Tesisinde Gazanya, Çin karanfili, begonya, petunya, verbena, salvia, vinka, horoz ibiği, kadife, vapur dumanı, sardunya, pentas, kedi tırnağı ve yıldız çiçekleri seralarda toprakla buluşturuldu.
Belediye ekipleri, peyzaj çalışmalarını düşük maliyetle sürdürmek için tesislerde üretilen çiçekleri bahar aylarında cadde, park ve yeşil alanlara dikecek.