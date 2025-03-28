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        Haberler Gündem Güvenlik Antalya'da 'Pikachu' kostümlü gösterici dikkati çekti

        Antalya'da 'Pikachu' kostümlü gösterici dikkati çekti

        Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edilirken, grup içerisinde, Pokemon çizgi filminin meşhur karakteri 'Pikachu' kostümlü kişi dikkati çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 02:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 02:27
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        Antalya'da 'Pikachu' kostümlü gösterici dikkati çekti
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, Antalya'da akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe başladı. Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne kadar gelen grup, burada bir süre bekledi. Polis ekiplerinin müdahale etmediği grup, önce oturma eylemi yaptı. Göstericiler, müzik açarak dans etmenin yanı sıra voleybol oynadı. Grubun dağılması yönünde anons yapan polis ekiplerini dinlemeyen göstericilerden bazıları uzun eşek oynadı.

        DHA'nın haberine göre; gece yarısı yine anons yapan polis ekipleri, son uyarının yapıldığını belirtmesine rağmen göstericiler dağılmazken, engelli bir gösterici ile diğer göstericiler arasında tartışma yaşandı.

        Gösteride yer alan bazı vatandaşlar tekerlekli sandalyeli engelli genci alandan uzaklaştırarak ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Saatin ilerlemesiyle gruptan bazıları dağılırken, polis ekipleri göstericilerin sakin bir şekilde dağılmasını beklemeye devam etti.

        CHP HEYETİ İLE GRUP ARASINDA TARTIŞMA

        Alana gelen CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP heyeti bir süre göstericilerle birlikte hareket etti. Polis ekipleriyle görüşen ve saat 23.00 sıralarında dağılacaklarını belirten CHP heyetiyle diğer göstericiler arasında görüş farklılığından dolayı sözlü tartışma yaşandı.

        CHP heyeti dağılmalarını isterken diğer göstericiler bunu kabul etmedi. Bunun üzerine CHP heyeti alandan ayrıldı.

        PIKACHU KOSTÜMLÜ GÖSTERİCİ

        Bu arada, dün akşam yapılan gösterilere katılan Pokemon çizgi filminin en meşhur karakteri olan 'Pikachu' kostümlü bir gösterici, bugün de eyleme katıldı. Gösteri alanına geldiği anda ilgi ve alakanın üzerine çevrildiği 'Pikachu' diğer göstericilerle fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
        #Ekrem İmamoğlu
        #Pikachu
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