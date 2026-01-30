Habertürk
        Haberler Gündem Antalya'da refüjdeki çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Otomobil refüjdeki çukura düştü: 3 yaralı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobilin refüjde bulunan çukura düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 30.01.2026 - 00:08
        Baran E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya Bulvarı'nda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjde bulunan çukura düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince ters dönen araçtan çıkarılan sürücü Baran E. ile 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

