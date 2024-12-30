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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da "Sakin Mahalle" projesi | Son dakika haberleri

        Antalya'da "Sakin Mahalle" için pilot bölge seçilen Yeşilbayır'da çalışmalar sürüyor

        Antalya'da Uluslararası Sakin Kentler Birliği'ne (Cittaslow) üye çalışmaları kapsamında pilot bölge seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:36
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        Antalya'da "Sakin Mahalle" projesi
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        Antalya'da Uluslararası Sakin Kentler Birliği'ne (Cittaslow) üye çalışmaları kapsamında pilot bölge seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Mahallede, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cittaslow Metropol Antalya Koordinatörü Cansel Tuncer, Cittaslow Türkiye Ağı Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy, Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve ilgili daire başkanlıklarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Toplantıda, Cittaslow Metropol Projesi'nin mevcut durumu, gelecek vizyonu, sürdürülebilir kentsel gelişim hedefleri ile yeni hedefler değerlendirildi. Ayrıca, uluslararası düzeydeki temsilin güçlendirilmesi ve Cittaslow hareketinin Antalya'nın yerel değerleriyle uyumlu bir şekilde geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

        Tuncer, toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Cittaslow Metropol ağına tam üyelik sürecini başarıyla tamamlayacaklarını anlatan Tuncer, "Antalya, Cittaslow Metropol Projesi ile sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde örnek bir metropol şehir olma yolunda ilerliyor" ifadesini kullandı.

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