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        Antalya'da silahlı kavga: 3 yaralı

        Antalya Akseki'de yol kenarında bal satan kişiler, tezgahın yanında mola veren TIR şoförü ile tartıştı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 00:36
        Antalya'da silahlı kavga: 3 yaralı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde TIR şoförü ile yol kenarında bal satan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde kurdukları tezgahlarda bal, pekmez gibi gıda ürünleri satışı yapanlar ile tezgahın yanında mola veren TIR şoförü arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        AA'nın haberine göre; kavgada şoför ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayda bazı araçların camları kırıldı, tezgahtaki ürünler zarar gördü.

        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #Akseki
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