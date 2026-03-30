Antalya'da Suriye uyruklu genç kadının şüpheli ölümü
Antalya'da yaşayan Suriye uyruklu genç kadın, evinde göğsünden tabanca ile tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Şüpheli ölümün, intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor
Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerine yapılan ihbarda, 25 yaşındaki Suriye uyruklu Vahda Al Şevvah'ın yanlışlıkla kendisini vurduğu bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, evli ve 3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Şevvah’ın göğsünden tabancayla tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çalışmaların ardından Şevvah’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının şüpheli ölümünün, intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.