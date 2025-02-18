İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" suçu kapsamında Döşemealtı ilçesinde 6 müştekinin müracaatı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucu, yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptığı tespit edilen ve birlikte hareket ederek müştekileri toplamda 92 milyon lira zarara uğratarak mağdur eden 8 şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, belge ve doküman ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 7 şüpheli tutuklandı.

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