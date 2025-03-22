Antalya'da trafik kazasında 22 yaşındaki genç kız öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

A.Ü'nün kullandığı hafif ticari araç ile A.C.C'nin idaresindeki halk otobüsü Dumlupınar Bulvarı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki yolcu Ceren K'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Ceren K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.