Antalya Serbest Bölge, Türkiye'nin en iyi süper yat üretim merkezi konumunda. Türkiye ise süper lüks yat üretiminde dünyanın en önemli üç merkezinden biri olarak gösteriliyor. Antalya Serbest Bölge'de 2000'li yıllardan itibaren gelişen yat sektöründe bugüne kadar 7 bin 79 metre uzunluğa sahip, toplam 381 süper lüks yat üretilerek yurt dışına satıldı, 1 milyar 67 milyon dolar gelir sağlandı.

ASBİAD Başkanı Emre Sandan, süper lüks yat üretimi ve ürettiği katma değere dikkat çekti. Antalya Serbest Bölge'de 40'a yakını yat sektörü olmak üzere, 101 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Emre Sandan, 126 bin metrekarelik yeni genişleme sahasıyla Antalya'nın sıfır yat üretiminin yanı sıra Türkiye'nin en büyük, Akdeniz çanağının ise ilk beşe giren yat bakım- onarım merkezi haline geldiğini söyledi. Ultra lüks yat imalatında Türk mühendisliğinin kalitesiyle de dünyanın en önemli üretim merkezlerinden birinin Antalya olduğuna işaret eden Sandan, Türkiye'nin ihracattaki en önemli sorunlarından birinin toplam ihracattaki kilogram değerinin 1,3 dolar seviyelerinde olması olduğuna işaret etti.

OTOMOBİLİN ÜÇ KATI DEĞERLİ

Yerli otomobil üretimi konusundaki girişimleri örnek gösteren Emre Sandan, süper lüks yat sektörünün otomobile göre üç kat daha değerli olduğunu vurguladı. Ortalama bir otomobilin satış rakamının 150- 200 bin TL ve 1300- 1500 kilogram düşünüldüğünde, bir aracın kilogramda yaklaşık 16- 17 dolar gelir sağladığını belirten Sandan, "Bir süper lüks yat kilogramda ortalama 47- 48 dolar gelir sağlıyor. Yani bir arabanın üç katı, bir arabaya göre üç kat daha değerli ürün üretiyorsunuz" dedi.

'EKİPMAN İHRACATI DAHİ YAPILABİLİR'

Tekne üretiminde kullanılan yerli ürün oranları hakkında da bilgi veren ASBİAD Başkanı Sandan, "Bir yattan elde edilen gelirin yüzde 60'ını işçilik oluşturuyor ve işçiliğin tamamı yerli. Malzemenin yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışından. Bölgeye yeni eklenen alan, yat yan sanayi firmalarına teşvik verilerek kullanılabilirse, malzemenin de büyük kısmı Türkiye'de üretilebilir. Hatta ekipman ihracatı dahi yapılabilir" diye konuştu.

TEKNE BOYLARI 90 METREYE YÜKSELECEK

Serbest Bölge'de bugünkü şartlarda 65 metreye kadar süper lüks yat üretimi gerçekleştiğini anlatan Emre Sandan, içinde 200 metrelik rıhtımla birlikte yeni eklenen 126 bin metrekarelik yeni alanla 90 metreye kadar yat üretimi ve bakım- onarım yapılabileceğini dile getirdi. Otomobillerde olduğu gibi yatlar için de periyodik servis zorunluluğu olduğuna değinen Emre Sandan, şöyle konuştu:

"Örneğin 60 metre yeni bir yatın imalatı 2,5- 3 sene sürüyor ve belli bir satış rakamından karlılık oranınız var. Ama bakım- onarımda 3- 4 ayda, yani kışlama döneminde 3- 4 milyon Euro'luk bir yapımla çok ciddi kar elde edebilirsiniz. Araba sektörü de satıştan çok servisten para kazanır, aynı mantık. Yeni inşa bir yandan devam etsin, ama esas tersanelerde bakım tutumdan çok kısa dönemlerde ciddi gelir elde etsin ve ihracat yapsın, bu tamamıyla bir strateji."

TOPLAM İHRACAT GELİRİ 1 MİLYAR 67 MİLYON DOLAR

Antalya Serbest Bölge İşleticisi (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses ise Antalya'da 2000'li yıllardan itibaren gelişen yat sektöründe bugüne kadar 7 bin 79 metre uzunluğa sahip toplam 381 süper lüks üretilerek yurt dışına satıldığını, toplamda 1 milyar 67 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı. Bu yıl ise ekim ay sonu itibariyle 15 yatın denize indirildiğini kaydeden Zeki Gürses, 434 metre toplam uzunluktaki bu yatlardan 110 milyon dolar gelir sağlandığını, yıl sonunda 25 yat sayısı ve 150 milyon doların üzerinde gelir hedeflendiğini söyledi.

96 TEKNENİN BAKIM ONARIMI YAPILDI

Son yıllarda bakım-onarım merkezi haline de dönüşen Serbest Bölge'de 2008'den sonraki dönemde toplam 96 yatın bakım- onarımının yapıldığına değinen Gürses, 13'ünün bakım- onarımının devam ettiğini, 29 milyon 619 bin dolar gelir sağlandığını dile getirdi. Zeki Gürses, 205 metre olan rıhtıma 200 metre yeni rıhtım daha eklendiğini, 2019 sonunda tamamlanması hedeflenen yeni sistemle 90 metreye kadar yatların imalat, bakım ve onarımının yapılabileceğini söyledi.

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