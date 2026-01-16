Yanan otomobilde cansız beden bulundu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan otomobilde 1 kişinin cansız bedeni bulundu
Giriş: 16.01.2026 - 00:55 Güncelleme: 16.01.2026 - 01:09
Korubaşı Mahallesi’nde yol kenarında yanan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız beden Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Fotoğraf: AA
