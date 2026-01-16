Habertürk
        Antalya'da yanan otomobilde 1 kişinin cansız bedeni bulundu

        16.01.2026 - 00:55
        Korubaşı Mahallesi’nde yol kenarında yanan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız beden Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Fotoğraf: AA

