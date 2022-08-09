Antalya'daki böcek müzesinde 530 tür sergileniyor

Ormanlar yanarken sadece ağaç değil, toprağın altındaki solucandan üstündeki böceklere kadar hepsi yanıyor. Orman sadece ağaçtan ibaret değil, orman bir ekosistem, içinde binlerce bitki türünü, binlerce hayvanı canlıyı barındırıyor. Bir orman yandığında sadece ağaçlarımız yanmıyor, yüzlerce, binlerce canlı da yok oluyor."