AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi Hamam Sokak'ta kimsenin bulunmadığı 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Ekipler, semtin dar sokaklarında yangına müdahale ederken güç anlar yaşadı.

Bu arada bazı çevre sakinleri, kısa sürede büyüyen alevlerin kendi yaşam alanlarına sirayet etmemesi için hortumla su sıkarak müdahalede bulundu.

Yangın, çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.