        "Antalya Gambit" ve "İstanbul My Love", 2,8 milyar izlenmeye ulaştı

        "Antalya Gambit" ve "İstanbul My Love", 2,8 milyar izlenmeye ulaştı

        Türkiye, 2025'te dijital tanıtımda iki mini diziyle uluslararası sahnede öne çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:35
        Dijital tanıtımda tarihi başarı
        TGA’nın (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) hikaye anlatımını odağa alan yeni stratejisiyle hayata geçirilen; başrollerinde Meryem Uzerli ile Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı “Antalya Gambit” ve Afra Saraçoğlu ile Engin Akyürek’in başrolünü paylaştığı “İstanbul My Love”, Türkiye’yi dijital içerik dünyasında zirveye taşıdı. Her iki yapımın dijitalde toplam 2,8 milyar görüntülenmeye ulaştı.

        GOTÜRKİYE, DİJİTAL PLATFORMLARDA REKOR İZLENME RÜZGARI ESTİRİYOR

        GoTürkiye, 5,3 milyon takipçiyi aşan sosyal medya gücünü sinematografik içeriklerle destekleyerek dijital dünyada etkileyici bir ivme yakaladı. 2025 yılı boyunca yayınlanan iki özel yapım, Türkiye’nin marka hikayesini modern, yüksek prodüksiyonlu bir anlatımla dünyaya sunarken izlenme sayıları rekor seviyelere çıktı.

        “İSTANBUL MY LOVE”: FRAGMANDA 53 MİLYON, FİLMDE 680 MİLYON BÖLÜM İZLENMESİNE ULAŞTI

        Tamamı İstanbul’da çekilen ve şehrin estetik ruhunu modern bir aşk hikayesiyle buluşturan başrollerini Afra Saraçoğlu ve Engin Akyürek’in paylaştığı “İstanbul My Love”, YouTube’da yayınlanmasının ardından kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

        Fragmanı 53 milyon izlenme elde eden yapım, film olarak ise 680 milyon görüntülenmeyle platformun en çok izlenen tanıtım içerikleri arasına girdi. Çırağan Sarayı’ndan AKM Taksim’e, Boğaz kıyılarından Beyoğlu’na uzanan sahneleriyle İstanbul’un uluslararası algısına önemli bir katkı sundu.

        Dijital reklam kampanyaları kapsamında yapım, toplamda 1,5 milyar reklam gösterimi, fragman ve bölümlerde 733 milyon izlenme elde etti.

        “ANTALYA GAMBİT”: 92 MİLYON FRAGMAN İZLENMESİ, 368 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

        Antalya’nın doğal güzelliklerini, tarihini ve şehir enerjisini romantik-gerilim türünde modern bir hikayeyle birleştiren, başrollerini Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı “Antalya Gambit” ise dijital mecralarda başarısını daha da ileri taşıdı.

        Fragmanı 92 milyon, filmi ise 368 milyon görüntülenmeye ulaştı.

        Yapımın dijital iletişim sürecinde toplam 1,3 milyar reklam gösterimi, fragman ve bölümlerde 460 milyon izlenme kaydedildi.

        DİJİTAL PLATFORMLARDA TOPLAM 2,8 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME: TÜRKİYE DİJİTAL HİKAYE ANLATIMINDA LİDERLİK YOLUNDA

        Her iki yapım birlikte değerlendirildiğinde, GoTürkiye’nin sinematografik tanıtım vizyonu fragmanlarla birlikte toplam 2,8 milyar görüntülenmeye ulaştı. Bu rakam, Türk dizi ve tanıtım içeriklerinin küresel izleyici tarafından gördüğü yoğun ilgiyi açıkça ortaya koyuyor.

        ÜÇÜNCÜ MİNİ DİZİSİ “HİDDEN LOVER”I 29 KASIM’DA YAYINA ALDI

        GoTürkiye, iki mini diziyle başlayan tanıtım kampanyasına başrollerini Eda Ece ve Caner Cindoruk’un paylaştığı üçüncü mini dizisi “Hidden Lover”ı ile devam ediyor. “Hidden Lover” isimli Antalya’nın büyüleyici atmosferinde geçen romantik komedi türündeki yapım, YouTube kanalında geçtiğimiz gün yayınlandı.

        Yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği 10 bölümlük dizi, Antalya’nın daha az bilinen doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini taze bir bakış açısıyla sunuyor. Hikâye, önemli bir projesi için iş insanı Ömer’e ulaşmaya çalışan mimar Güneş’in (Eda Ece), tesadüfen Deniz (Caner Cindoruk) ile tanışmasıyla başlıyor. Güneş, Deniz’i Ömer Bey’in şoförü sanınca, onu ikna etmek ve görüşmeyi ayarlamasını sağlamak için Antalya’nın saklı koylarından antik kentlerine, kanyonlarından plajlarına, Akdeniz mutfağının özel tatlarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

        GOTÜRKİYE’NİN İSTANBUL’DA ÇEKİLEN DÖRDÜNCÜ MİNİ DİZİSİNİN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

        GoTürkiye’nin dördüncü mini dizisi için çalışmalar İstanbul’da tüm hızıyla sürüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı yapım, İstanbul’un büyüleyici atmosferini modern bir hikâye ile buluşturarak Türkiye’nin hikâye anlatıcılığı gücünü küresel izleyiciye yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda uluslararası ödüllere sahip Hilal Saral otururken, senaryo Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alındı.

        Yeni yapım, İstanbul’un kültürel mirasını, estetik dokusunu ve kozmopolit ruhunu yaratıcı bir anlatımla ekrana taşıyarak GoTürkiye’nin sinematografik içerik vizyonuna önemli bir katkı sunacak.

