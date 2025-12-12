Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Garson kendi sildiği camı fark etmedi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Garson kendi sildiği camı fark etmedi!

        Antalya'da, bir restoranda siparişi götüren garson, birkaç gün önce sildiği camı fark etmeyip yüzünü vurdu. Yaşanan olay restorandakileri bir yandan şaşırtıp bir yandan da gülümsetirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Siparişin acele olduğunu belirten garson, "Benden önce kuş da vurdu, izi var bakabilirsiniz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 15:32 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garson kendi sildiği camı fark etmedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir restoranda yaşanan olay, hem şaşırttı hem de gülümsetti.

        Camın temizliği nedeniyle neredeyse görünmez hale gelmesi kazaya davetiye çıkardı.

        ÇARPMA ANINDA PANİK YAŞADI

        İHA'daki habere göre işletme çalışanı Yakup Şuşan, siparişi götürmek için hazırlandığı sırada kısa süre önce kendi sildiği camı fark etmeyerek cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, çalışan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        REKLAM

        ACIYLA BURNUNU TUTMASI KAMERADA

        Olay anı işletmede bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şuşan'ın siparişi götürdüğü sırada cama çarpması ardından acıyla burnunu tutması yer aldı.

        "BENDEN ÖNCE KUŞ DA VURDU İZİ VAR"

        Garson Yakup Şuşan, "Sipariş vardı, acele ettik biraz. Birkaç gün önce sildiğim camı fark etmedim, kendim çarptım. Sağ olsun hemen Mustafa geldi o yardım etti, tabağı elimden aldı. Daha çok kötü olabilirdi. Benden önce kuş vurmuş, izine bakabilirsiniz.

        Olay sonrası burnum çok kötü acıdı. Kendim silmiştim camı. İçeride hanım da vardı o da telaşlandı. İçeride müşteriler de vardı. Kusura bakmayın sakarlığımız oldu dedik. O an atmosfer farklıydı. Anlatılmaz, yaşanır. Güzel bir maceramız geçti" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"