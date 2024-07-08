Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!

Antalya'da tüyler ürperten olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 169 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre apartmanın 1'inci katından gelen kokudan rahatsız olan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi koku gelen daireye merdiven ile balkon kısmından girdi. Eve giren ekipler, tanınmayacak hale gelen bir kişinin cesediyle karşılaştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda cesedin 10 günlük olduğunu ve yalnız yaşayan Kansu Taşpınar'a ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Taşpınar'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.