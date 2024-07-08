Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
Antalya'da, kötü koku ihbarının ardından apartmanda yapılan incelemede, 49 yaşındaki Kansu Taşpınar'ın cansız bedeni bulundu. Tanınmayacak hale geldiği belirtilen Kansu'nun, 10 gün önce öldüğü belirtildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'da tüyler ürperten olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 169 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
APARTMAN SAKİNLERİ İHBARDA BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre apartmanın 1'inci katından gelen kokudan rahatsız olan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TANINMAYACAK HALE GELMİŞ
İtfaiye ekibi koku gelen daireye merdiven ile balkon kısmından girdi. Eve giren ekipler, tanınmayacak hale gelen bir kişinin cesediyle karşılaştı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda cesedin 10 günlük olduğunu ve yalnız yaşayan Kansu Taşpınar'a ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Taşpınar'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Ekiplerin şüpheli ölümle ilgili araştırması sürüyor.