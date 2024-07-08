Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşulardan koku ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!

        Antalya'da, kötü koku ihbarının ardından apartmanda yapılan incelemede, 49 yaşındaki Kansu Taşpınar'ın cansız bedeni bulundu. Tanınmayacak hale geldiği belirtilen Kansu'nun, 10 gün önce öldüğü belirtildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da tüyler ürperten olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 169 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

        APARTMAN SAKİNLERİ İHBARDA BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre apartmanın 1'inci katından gelen kokudan rahatsız olan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TANINMAYACAK HALE GELMİŞ

        İtfaiye ekibi koku gelen daireye merdiven ile balkon kısmından girdi. Eve giren ekipler, tanınmayacak hale gelen bir kişinin cesediyle karşılaştı.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda cesedin 10 günlük olduğunu ve yalnız yaşayan Kansu Taşpınar'a ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Taşpınar'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Ekiplerin şüpheli ölümle ilgili araştırması sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?