Karavanda çıkan yangında Gamze yaralandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da park halindeki bir karavanda çıkan yangında Gamze Mos yaralandı.
Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde bir süredir sokak üzerinde park halindeki karavanında yaşayan Ali Erdoğan, iddiaya göre kirli çamaşırlarını yıkamak için karavandan ayrıldı. Bu sırada park halindeki karavanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada büyüyen alevler bütün karavanı sardı. Yangın sırasında karavanda bulunan Erdoğan'ın yeğeni Gamze Mos, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Vücudunda yanıklar oluşan Gamze Mos´a ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Mos´a müdahale edilmesi ve bir kişinin ceketini vermeyi teklif etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Yaralanan Gamze Mos, gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında karavan kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle park halindeki bir başka karavan da zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-11-13 17:23:41
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