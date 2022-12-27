Kucağındaki yavru köpeği ısırıp, döverken görüntülendi



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kucağındaki yavru köpeği ısırıp, döverken görüntülenen, daha sonra tartıştığı güvenlik görevlilerini darbedip, polise direnen Adem Y., gözaltına alındı. Darp, polise mukavemet ve hayvana eziyetle suçlanan Adem Y. adliyeye sevk edilirken, yavru köpek ise korumaya alındı.

Manavgat Sorgun Bulvarı'nda dün gece yürüyen Adem Y.'nin, kucağındaki yavru köpeği ısırıp, dövdüğü görüldü. Durumu fark eden bir kişi Adem Y.'yi cep telefonuyla görüntüledi. Çevredekilerin tepki gösterdiği Adem Y., hızla bölgeden ayrıldı. Daha sonra Manavgat Irmağı kenarına giden Adem Y., burada görevli Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileriyle tartışarak, darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi de yönlendirildi. Bir süre polise de direnen Adem Y., darp, polise mukavemet ve hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı. Adem Y.'nin kucağındaki yavru köpek ise korumaya alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis merkezinde ifade veren Adem Y., bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Adem Y.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sağlık durumunun kontrolü için veterinere götürülen yavru köpeğin ise işlemlerinin ardından barınağa teslim edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-12-27 12:01:28



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