Kucağındaki yavru köpeği ısırıp, döverken görüntülendi (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

Antalya´nın Manavgat ilçesinde kucağındaki yavru köpeği dövüp, ısırırken görüntülenmesinin ardından gözaltına alınan Adem Yılmaz'ın işlemleri tamamlandı. Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından 'hayvana eziyet', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-12-27 18:05:45



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