Birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadınla yangında öldü

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Muharrem Barış (54) ile birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Berna Shermetova hayatını kaybetti. Polis, yangının sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

Yangın, gece 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedeni tanınmayacak halde bulundu. Polis, hayatını kaybedenlerden birinin Muharrem Barış diğerinin ise Berna Shermetova olduğunu belirledi. İkilinin yangın çıkan eve kısa bir süre önce taşındıkları öğrenildi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-02-03 11:49:40



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