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Mahsun Kırmızıgül paylaşıp yardım istedi; Samandağ'da 200 kişi muz serasında yaşıyor

DHA

Mahsun Kırmızıgül paylaşıp yardım istedi; Samandağ'da 200 kişi muz serasında yaşıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DEPREM bölgesinde gönüllülük esasına göre bölgede görev yapan sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Hatay´ın Samandağ ilçesinde 200 kişinin 44 gündür yaşadığı muz serasının görüntülerini paylaşarak yardım istedi. AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent de ihtiyaçları için seraya birçok ürün gönderdiklerini, alan açılırsa çadır ve tuvalet temini yapacaklarını duyurdu.
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde binlerce can kaybı ve yıkıma neden olan iki büyük deprem sonrası gönüllülük esasıyla, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgede görev yapıyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgede yardım seferberliği yürüten Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 200 kişinin kaldığı bir muz serasının görüntülerini paylaştı.
44 GÜNDÜR SERADA YAŞIYORLAR
Kırmızıgül, "Antakya'nın Samandağ ilçesinde eski bir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanların da olduğu 200 kişi, tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gittim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, banyoları, çadırları yok" diyerek, Kızılay ve AFAD'dan yardım istedi. Kırmızıgül, muz serasının sahibinin fotoğrafını da paylaşarak, "Antakyalı yoksul bir çiftçi olan Şevki Uzel abim, deprem olunca sokakta kalan tüm komşularını muz serasının üstünü derme çatma kapatarak tam 44 gündür kahramanca barındırıyor. İşte gerçek kahraman" dedi.
HALUK LEVENT YANITLADI
Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımına, yine depremin ilk gününden itibaren bölgede arama-kurtarma çalışmalarından gıda, giyim ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaç malzemelerine, konteynerden çadır teminine yönelik çalışmalar yürüten AHBAP Derneği´nin başkanı sanatçı Haluk Levent yanıt verdi. Levent, "Sevgili Mahsun, 4 gün önce hijyen ürünleri, çocuk için ihtiyaçlar, temizlik ürünleri, su ve bolca kuru gıda gönderdik. Alan açılırsa çadır temini ve tuvalet temini de yapabileceğiz" dedi.
Paylaşımlar sonrasında hem Kızılay ve AFAD hem de AHBAP Derneği olarak muz serasında yaşayan depremzedelerin konaklayabileceği konteyner veya çadır kurulumları için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-03-23 11:44:21

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